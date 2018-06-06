Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede Adriano'nun takımda mutlaka kalmasını istediği öğrenildi. Güneş'in Başkan Orman'la yaptığı görüşmede, "Adriano'ya teklifler geldiğini duyuyorum. Yeni sezonda savunmada kayıp olmamalı. Adriano gibi tecrübeli bir oyuncuya ihtiyacım var" dediği öğrenildi.
Adriano’yu mutlaka takımda tutun
Etiketler: Adriano , Şenol Güneş
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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