;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yarıştan asla kopmayacağız
  2. Futbolda dostluk rüzgarı

’yu mutlaka takımda tutun

Adriano’yu mutlaka takımda tutun
Beşiktaş Teknik Direktörü 'in yönetimle yaptığı görüşmede 'nun takımda mutlaka kalmasını istediği öğrenildi. Güneş'in Başkan Orman'la yaptığı görüşmede, "Adriano'ya teklifler geldiğini duyuyorum. Yeni sezonda savunmada kayıp olmamalı. Adriano gibi tecrübeli bir oyuncuya ihtiyacım var" dediği öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar