Yurttan ve dünyadan spor gündemi

FENERBAHÇE-TOFAŞ KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesi bugün başlayacak. 4 galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon bitirecek. Ülker Spor ve Etkinlik'teki maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
2. OLAN YAĞIZ AVCI AVANTAJ ELDE ETTİ
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen ve aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan veren Akdeniz Rallisi'nde Red Bull sporcusu Yağız Avcı 2. olarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. Ford Fiesta R5 ile yarışan Avcı, genel klasmandaki puanını 18.5'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
CİMBOM, SELÇUK'U RENKLERİNE BAĞLADI
G.Saray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Selçuk Keskin'i transfer etti. 36 yaşındaki Selçuk Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray HDI Sigorta'da 2014-2015 sezonunda takım kaptanlığını üstlenen Selçuk Keskin, kariyerinde Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe'de oynamıştı.
EFSANELERİN MAÇINI TÜRKİYE 4-3 KAZANDI
Türkiye ve Almanya milli takımlarının efsane futbolcuları bu kez Türk-Alman dostluğu için karşı karşıya geldi. Efsaneler maçını Türkiye 4-3 kazandı. Türk efsanelerinin takım kaptanları Bülent Korkmaz ve Rüştü Reçber, Dostluk Kupası'nı Wiesbaden Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich'in elinden aldı.
ALMAN MİLLİ TAKIMI'NA MERKEL'DEN ZİYARET
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Kupası için İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde kamp yapan Alman Milli takımının futbolcularına sürpriz yaptı. Futbolcuları ziyaret eden Merkel, Rusya ve Ruslar hakkında bilgi verdi. Merkel'i Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel ile Milli Takım Menajeri Bierhof karşıladı.
EROL BULUT İLE DEVAM
Evkur Yeni Malatya Sportif Direktörü Ali Ravcı, yeni sezonda teknik direktör Erol Bulut ile yola devam edeceklerini söyledi. Ravcı, "Hocamızla sözleşmemiz devam ediyordu, ücretinde iyileştirme yapıldı" dedi.
SAMUDİO İLE UZATTI
Çaykur Rizespor, oyuncusu Braian Samudio ile yeniden anlaşmaya vararak, Paraguaylı oyuncunun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 1995 doğumlu futbolcu, geçen sezon 20 golle Gol Kralı olmuştu.
CURRY COŞTU BİR KERE
Golden State Warriors, all-star oyun kurucusu Stephen Curry'nin 9 üç sayılık basketle NBA finallerinin rekorunu kırdığı maçta, Cleveland Cavaliers'ı 122-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.
TEKKE, İSTANBULSPOR'DA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Tekke 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesi bugün başlayacak. 4 galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon bitirecek. Ülker Spor ve Etkinlik'teki maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
2. OLAN YAĞIZ AVCI AVANTAJ ELDE ETTİ
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen ve aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan veren Akdeniz Rallisi'nde Red Bull sporcusu Yağız Avcı 2. olarak şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. Ford Fiesta R5 ile yarışan Avcı, genel klasmandaki puanını 18.5'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
CİMBOM, SELÇUK'U RENKLERİNE BAĞLADI
G.Saray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Selçuk Keskin'i transfer etti. 36 yaşındaki Selçuk Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray HDI Sigorta'da 2014-2015 sezonunda takım kaptanlığını üstlenen Selçuk Keskin, kariyerinde Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe'de oynamıştı.
EFSANELERİN MAÇINI TÜRKİYE 4-3 KAZANDI
Türkiye ve Almanya milli takımlarının efsane futbolcuları bu kez Türk-Alman dostluğu için karşı karşıya geldi. Efsaneler maçını Türkiye 4-3 kazandı. Türk efsanelerinin takım kaptanları Bülent Korkmaz ve Rüştü Reçber, Dostluk Kupası'nı Wiesbaden Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich'in elinden aldı.
ALMAN MİLLİ TAKIMI'NA MERKEL'DEN ZİYARET
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Kupası için İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde kamp yapan Alman Milli takımının futbolcularına sürpriz yaptı. Futbolcuları ziyaret eden Merkel, Rusya ve Ruslar hakkında bilgi verdi. Merkel'i Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel ile Milli Takım Menajeri Bierhof karşıladı.
EROL BULUT İLE DEVAM
Evkur Yeni Malatya Sportif Direktörü Ali Ravcı, yeni sezonda teknik direktör Erol Bulut ile yola devam edeceklerini söyledi. Ravcı, "Hocamızla sözleşmemiz devam ediyordu, ücretinde iyileştirme yapıldı" dedi.
SAMUDİO İLE UZATTI
Çaykur Rizespor, oyuncusu Braian Samudio ile yeniden anlaşmaya vararak, Paraguaylı oyuncunun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 1995 doğumlu futbolcu, geçen sezon 20 golle Gol Kralı olmuştu.
CURRY COŞTU BİR KERE
Golden State Warriors, all-star oyun kurucusu Stephen Curry'nin 9 üç sayılık basketle NBA finallerinin rekorunu kırdığı maçta, Cleveland Cavaliers'ı 122-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.
TEKKE, İSTANBULSPOR'DA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Tekke 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı
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