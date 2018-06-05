Büyük değişim başlıyor

Yepyeni bir Fenerbahçe geliyor... Aziz Yıldırım'ı devirerek başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç düğmeye basıyor. Sarı-Lacivertliler'i çok hareketli ve heyecanlı bir süreç bekliyor... Bugün göreve resmen başlayacak olan yönetim yarın Damien Comolli'yi yeni sportif direktör olarak açıklayacak. Daha önce Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi dev kulüplerde görev yapan Fransız futbol adamı, takımın yapılanmasından sorumlu olacak.
SEÇİM ÖNCESİ TEMAS SAĞLANDI
Yaklaşık 1 aydır teknik adamlarla temasta olan Comolli'nin hedefinde 5 ismin bulunduğu öğrenildi. Listenin tepesinde Leipzig'den ayrılan Ralph Hasenhüttl, Barcelona'da büyük başarılara imza atan Luis Enrique, Alman Peter Bosz ve İspanyol Juande Ramos var. Eğer yabancı hocalarla anlaşılamazsa rota Ersun Yanal'a dönecek.
Luis Enrique
1 HAFTA İÇİNDE İMZALAR ATILACAK
Yeni teknik adamın 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor... Ardından ise transfer için düğmeye basılacak. UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle önce bonservisi elinde olan veya kiralanabilecek yıldızlarla görüşülecek. Koç ve ekibinin seçim öncesinde birçok futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Hedef, taraftarı ayağa kaldıracak bir kadro kurmak.
SEÇİM ÖNCESİ TEMAS SAĞLANDI
Yaklaşık 1 aydır teknik adamlarla temasta olan Comolli'nin hedefinde 5 ismin bulunduğu öğrenildi. Listenin tepesinde Leipzig'den ayrılan Ralph Hasenhüttl, Barcelona'da büyük başarılara imza atan Luis Enrique, Alman Peter Bosz ve İspanyol Juande Ramos var. Eğer yabancı hocalarla anlaşılamazsa rota Ersun Yanal'a dönecek.
Luis Enrique
1 HAFTA İÇİNDE İMZALAR ATILACAK
Yeni teknik adamın 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor... Ardından ise transfer için düğmeye basılacak. UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle önce bonservisi elinde olan veya kiralanabilecek yıldızlarla görüşülecek. Koç ve ekibinin seçim öncesinde birçok futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Hedef, taraftarı ayağa kaldıracak bir kadro kurmak.
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