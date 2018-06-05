Cimbom’dan Almanya’ya Nuri Şahin seferi

'da transferde sıcak saatler yaşanıyor... İdari menajerve'in yardımcılarındandün'ya gitti. İkilinin,'ta satış listesine konulanve menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi.'in'dan eski öğrencisi olan tecrübeli yıldızı kadrosunda görmek istediği biliniyor. Eğerile görüşmeden olumlu sonuç çıkarsa,'la masaya oturulacak.'in ayrıca'da bulunan'un menajeriyle de bir araya gelebileceği konuşuluyor.Şükrü Hanedar, Levent Gülen'le uçaktan bu fotoğrafı paylaştı. Ama fotoğraf hemen silindi.