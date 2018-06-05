Cimbom’dan Almanya’ya Nuri Şahin seferi

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor... İdari menajer Şükrü Hanedar ve Fatih Terim'in yardımcılarından Levent Şahin dün Almanya'ya gitti. İkilinin, Borussia Dortmund'ta satış listesine konulan Nuri Şahin ve menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. Fatih Terim'in Milli Takım'dan eski öğrencisi olan tecrübeli yıldızı kadrosunda görmek istediği biliniyor. Eğer Nuri ile görüşmeden olumlu sonuç çıkarsa, Dortmund'la masaya oturulacak. Hanedar ve Şahin'in ayrıca Almanya'da bulunan Emre Mor'un menajeriyle de bir araya gelebileceği konuşuluyor.
FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİLER
Şükrü Hanedar, Levent Gülen'le uçaktan bu fotoğrafı paylaştı. Ama fotoğraf hemen silindi.
FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİLER
Şükrü Hanedar, Levent Gülen'le uçaktan bu fotoğrafı paylaştı. Ama fotoğraf hemen silindi.
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