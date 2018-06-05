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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu

'nın menajerinden Türkiye açıklaması


Wolfsburg forması giyern Milli oyuncu hakkında 'a olacağı yönünde haberler çıktı. Oyuncunun menajeri aynı zamanda amcası İlhan Mallı, Radyospor'da bu transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 18:53
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