Wolfsburg forması giyern Milli oyuncu Yunus Mallı hakkında Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıktı. Oyuncunun menajeri aynı zamanda amcası İlhan Mallı, Radyospor'da bu transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Yunus Mallı'nın menajerinden Türkiye açıklaması
Etiketler: yunus mallı , Fatih Terim , Galatasaray , Beşiktaş , transfer
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