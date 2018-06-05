Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 103-63 yendi.

Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip, rakibini 7 Haziran Perşembe günü ikinci maçta bir kez daha ağırlayacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in sayılarıyla 3. dakikada 10 sayılık üstünlük yakaladı: 12-2. Ardından oyunu dengeleyen TOFAŞ, özellikle Crocker'ın skorer oyunuyla farkı azaltmaya çalışsa da ilk periyodu ev sahibi ekip 21-15 önde geçti.

Fenerbahçe Doğuş, müsabakanın ikinci çeyreğinde oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Owens, Barış Ermiş ve Yiğit Arslan'la sayılar bulan rakibine Vesely, Wanamaker ve Nunnaly ile karşılık veren sarı-laciveretli ekip, 15. dakikada farkı 14 sayıya (37-23) çıkardı. Son bölümde Crocker'ın peş peşe aldığı sportmenlik dışı faullerle diskalifiye olmasının ardından TOFAŞ dengesini kaybederken, Fenerbahçe Doğuş devreye 47-30 galip durumda girdi.

İkinci yarıya Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 6-0'lık bir seri yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, 22. dakikada 23 sayılık (53-30) farka ulaşırken, 24. dakikada fark 32 sayıya (64-32) yükseldi. İkinci çeyrekte Crocker, üçüncü çeyrekte ise Morgan'ın diskalifiye olmalarıyla rotasyonda büyük sıkıntı yaşayan TOFAŞ karşısında rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, son periyoda 80-42 galip girdi.

Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 103-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçta tüm oyuncularına süre verirken, sarı-lacivertli tüm oyuncular skora katkı sağladı.





ALİ KOÇ MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ maçını izlemeye geldi.

Maçın başlamasına kısa süre kala salona gelen Ali Koç, taraftarların alkışları arasında yerini aldı.

Koç'un gelişi sırasında bir grup taraftarın, "Bedava biletler, şimdi neredeler?" şeklinde tezahürat yapması dikkati çekti. Ali Koç, maç içinde de sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

Öte yandan, play-off final serisine büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, salonu doldurdu.





CROCKER VE MORGAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

TOFAŞ oyuncuları Tony Crocker ve Raymar Morgan maçta diskalifiye oldu.

İkinci çeyreğin tamamlanmasına yaklaşık 3 dakika kala ilk olarak Jan Vesely'ye yaptığı hareket nedeniyle sportmenlik dışı faul alan Crocker, bu karara tepki gösterdi.

Hakem kararını alkışlayarak protesto eden ABD'li oyuncu, takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, oyunun başlamasının ardından tepkisini devam ettirdi. Bu sırada sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu ile de gerginlik yaşayan Crocker, ikinci sportmenlik dışı faulünü alarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Crocker, soyunma odasına giderken ise kendisine tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin ilk dakikalarında ise TOFAŞ'ta bu kez Raymar Morgan, Nicola Melli ile yaşadığı gerginliğin ardından diskalifiye edildi.