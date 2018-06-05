Uluslar Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız İran ve Tunus maçlarının ardından Rusya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. CSKA Arena'da oynanan maçta Rus Milli Takımı ilk yarıyı Samedov'un golüyle 1-0 önde tamamladı. Milli Takımımız 59'da Yunus Mallı'nın golüyle rakibi karşısında beraberliği yakaladı.





ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN HATA!

35. dakikada Rusya mücadelede öne geçti. Samedov'un baskısıyla karşılaşan Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında Türkiye ceza sahasının sağ köşesinde topu kapan Smolov, meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Dzagoev'e aktardı. Bu oyuncu, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Samedov'a gönderdi. Rus futbolcunun, dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstünden ağlarla buluştu: 1-043. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Kenan Karaman'ın kafayla vurduğu top kaleci Akinfeev'de kaldı.



35' Aleksandr Samedov

YUNUS MALLI'DAN HARİKA GOL!

Cenk Tosun'un Tunus maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Rusya maçına forvetsiz çıkan A Milli Takımımız, aradığı golü 59. dakikada buldu. Kaleci Serkan Kırıntılı geri pası ileriye doğru gönderdi. Tek hatta kalan Rusya savunmasının arasından sızan Yunus, kaleci Serkan'ın pasyla buluştuktan sonra tam köşeye yerden bir şut çıkardı. Top kaleci Akınfeev'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

YUNUS'UN İLK GOLÜ

Ceza sahası dışından düzgün bir şutla kaleci Akinfeev'i mağlup eden Yunus Mallı, Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Türkiye ile Rusya, 7 Eylül tarihinde FIFA Uluslar Ligi'nde bir kez daha karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, liglerin bitmesinin ardından oynadığı 3 hazırlık maçını kaybetmezken 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Lucescu yönetimindeki Türkiye, öte yandan 2018 yılında mağlubiyet yüzü görmedi.



59' Yunus Mallı