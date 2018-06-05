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Yedekler bile daha fazla alıyor!

Rodrigues’in zam istemesinin asıl nedeninin yedekler ve Maicon’dan daha az kazanması olduğu öğrenildi

Yedekler bile daha fazla alıyor!
G.Saray'da maaşına zam yapılmasını isteyen Garry Rodrigues'in asıl rahatsızlığının yedek oyunculardan bile daha az alması olduğu ortaya çıktı.

MAICON 2.2 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılılar'dan yılda 1 milyon 350 bin Euro kazanan Yeşil Burunlu yıldızın, "Yedek kulübesindeki Eren 2.1 milyon, Maicon ise 2.2 milyon Euro alıyor. Maaşım artmalı" dedi.
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