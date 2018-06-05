Yedekler bile daha fazla alıyor!

G.Saray'da maaşına zam yapılmasını isteyen Garry Rodrigues'in asıl rahatsızlığının yedek oyunculardan bile daha az alması olduğu ortaya çıktı.



MAICON 2.2 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar'dan yılda 1 milyon 350 bin Euro kazanan Yeşil Burunlu yıldızın, "Yedek kulübesindeki Eren 2.1 milyon, Maicon ise 2.2 milyon Euro alıyor. Maaşım artmalı" dedi.