Yedekler bile daha fazla alıyor!

G.Saray'da maaşına zam yapılmasını isteyen Garry Rodrigues'in asıl rahatsızlığının yedek oyunculardan bile daha az alması olduğu ortaya çıktı.
MAICON 2.2 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılılar'dan yılda 1 milyon 350 bin Euro kazanan Yeşil Burunlu yıldızın, "Yedek kulübesindeki Eren 2.1 milyon, Maicon ise 2.2 milyon Euro alıyor. Maaşım artmalı" dedi.
MAICON 2.2 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılılar'dan yılda 1 milyon 350 bin Euro kazanan Yeşil Burunlu yıldızın, "Yedek kulübesindeki Eren 2.1 milyon, Maicon ise 2.2 milyon Euro alıyor. Maaşım artmalı" dedi.
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