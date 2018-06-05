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'a İsviçre ekiplerinden Lugano'dan teklif

Spor Toto 'de geçen sezon 'u çalıştıran teknik direktör 'a, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano transfer teklifinde bulundu.

Rıza Çalımbaya yurtdışından teklif!

Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada, 'dan ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif aldığını ve bu çerçevede bazı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

'den gelen tekliflerin dışında İsviçre ekiplerinden Lugano takımının yöneticilerinin kendisini telefonla arayıp yeni sezonda kendi takımlarını çalıştırmaları yönünde teklif yaptıklarını dile getiren Çalımbay, "Tekliflerini ilettiler. Bunun karşılığında ben de görüşlerimi belirttim." dedi.

Çalımbay, yurt dışında çalışmaya sıcak baktığını anlatarak, "Gelişmeleri takip ediyoruz, bekliyoruz. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyoruz. Yurt dışı şu an için daha cazip gibi görünse de bekleyip göreceğiz. Ona göre kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 17:15
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