Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu Damien Comolli oldu. beIN Sports'un haberine göre; Comolli bu akşam İstanbul'a gelecek.

DEV TAKIMLARDA ÇALIŞTI

45 yaşındaki Fransız futbol adamı, daha önce Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapmıştı.

Comolli, Henry, Van Persie, Bale ve Suarez gibi yıldızları Ada futboluna kazandırmasıyla ün yaptı.