Kadıköy’de tarihi tören

Tarihe geçen genel kurulda 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son veren Ali Koç bugün resmen görevine başlayacak... Koç, Ülker Stadı'nda taraftarlara açık olarak yapılacak törende mazbatasını alacak. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, saat 18.00'de başlayacak olan törende taraftarların Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerinden stada alınacağı duyuruldu. Başkan Ali Koç ve yeni yönetim ardından ilk maç heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe Doğuş, Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Tofaş'ın karşısına çıkacak. Taraftarlar karşılaşmaya çok büyük ilgi gösterirken, satışa çıkarılan biletler 2 saat içinde tükendi.
TARAFTARLAR YİNE AKIN EDECEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç ve yeni yönetimin Ülker Stadı'ndaki mazbata töreninde tribündeki yerini alacak.
ŞİRKETİNE RAKİP OLACAK
Yeni Başkan Ali Koç ilk maç heyecanını çok farklı bir şekilde yaşayacak. Çünkü Fenerbahçe Doğuş, Koç grubunun şirketlerinden biri olan Tofaş karşısında mücadele edecek.
TARAFTARLAR YİNE AKIN EDECEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç ve yeni yönetimin Ülker Stadı'ndaki mazbata töreninde tribündeki yerini alacak.
ŞİRKETİNE RAKİP OLACAK
Yeni Başkan Ali Koç ilk maç heyecanını çok farklı bir şekilde yaşayacak. Çünkü Fenerbahçe Doğuş, Koç grubunun şirketlerinden biri olan Tofaş karşısında mücadele edecek.
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