;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kapıyı kimseye kapatmadık
  2. Kadıköy’de tarihi tören

'ın gözü Klaassen'de

İngiltere’nin önemli yayın organı , ’ın Eveortn’da oynayan Klaassen’i kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu. ’un da bu de aracılık yaptığı vurgulanırken görüşmelerin devam ettiğinin altı çizildi...

Beşiktaşın gözü Klaassende
Beşiktaş dış için çalışmalarını sürdürürken İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da oynayan Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kiralık olarak 1 sezonluğuna transfer etmek için harekete geçtiğini duyurdu.

27 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Haberde transferde 'un da aracılık yaptığı vurgulandı. Ajax'ın akademisinde yetişen geçtiğimiz sezon 27 milyon karşılığında Everton'a transfer olurken hayal kırıklığı yaşatmıştı.



EVERTON'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
GEÇEN sezon forma giydiği 17 maçta takımına gol katkısında bulunamamayan 25 yaşındaki Klaassen'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenilirken 'ın devrede olduğu öne sürüldü.

AJAX'TA BÜYÜK İŞLER YAPTI
Beşiktaş Yönetimi'nin özellikle Ajax'ta gösterdiği performans nedeniyle Klaassen'i istediği ve bu oyuncunun kiralanması için Beşiktaş'ın uğraş verdiğinin altı çizildi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ