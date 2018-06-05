Beşiktaş dış transfer için çalışmalarını sürdürürken İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da oynayan Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kiralık olarak 1 sezonluğuna transfer etmek için harekete geçtiğini duyurdu.
27 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Haberde transferde Cenk Tosun'un da aracılık yaptığı vurgulandı. Ajax'ın akademisinde yetişen Davy Klaassen geçtiğimiz sezon 27 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olurken hayal kırıklığı yaşatmıştı.
EVERTON'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
GEÇEN sezon forma giydiği 17 maçta takımına gol katkısında bulunamamayan 25 yaşındaki Klaassen'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenilirken Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürüldü.
AJAX'TA BÜYÜK İŞLER YAPTI
Beşiktaş Yönetimi'nin özellikle Ajax'ta gösterdiği performans nedeniyle Klaassen'i istediği ve bu oyuncunun kiralanması için Beşiktaş'ın uğraş verdiğinin altı çizildi.
27 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Haberde transferde Cenk Tosun'un da aracılık yaptığı vurgulandı. Ajax'ın akademisinde yetişen Davy Klaassen geçtiğimiz sezon 27 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olurken hayal kırıklığı yaşatmıştı.
EVERTON'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
GEÇEN sezon forma giydiği 17 maçta takımına gol katkısında bulunamamayan 25 yaşındaki Klaassen'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenilirken Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürüldü.
AJAX'TA BÜYÜK İŞLER YAPTI
Beşiktaş Yönetimi'nin özellikle Ajax'ta gösterdiği performans nedeniyle Klaassen'i istediği ve bu oyuncunun kiralanması için Beşiktaş'ın uğraş verdiğinin altı çizildi.
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