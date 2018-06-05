;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kadıköy’de tarihi tören
  2. Stopere yeni aday Sadık Çiftpınar

ekibi ’dan Gökhan'a teklif

’ne yeni yükselen ’ın ’e teklif yaptığı öğrenildi. Yönetim bu öneriyi masaya yatırdı

İngiliz ekibi Fulham’dan Gökhana teklif
Beşiktaş sağ bek girişimlerinde Ganalı futbolcu Opare ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken ilginç bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İngiltere Premier Ligi'ne yeniden yükselen Fulham'ın için Siyah- Beyazlı kulübe teklifte bulundu. kulübünün 32 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon Euro'luk bir öneri sunduğu ve 'ın cevabını beklediği gelen bilgiler arasında.

SICAK BAKILMIYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin sağ bekte fazla alternatif olmadığı için Gökhan Gönül'ün satılmasına sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Ancak yapılacak teklifin daha yukarı çıkması durumunda Gökhan Gönül'ün de elden çıkarılabileceği belirtildi. Fulham'ın gelecek cevabı beklediği ve Gökhan Gönül'ün transferi için kapıları sonuna kadar zorlayacağı iddialar arasında.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ