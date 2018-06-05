Beşiktaş sağ bek girişimlerinde Ganalı futbolcu Opare ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken ilginç bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İngiltere Premier Ligi'ne yeniden yükselen Fulham'ın Gökhan Gönül için Siyah- Beyazlı kulübe teklifte bulundu. İngiliz kulübünün 32 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon Euro'luk bir öneri sunduğu ve Beşiktaş'ın cevabını beklediği gelen bilgiler arasında.
SICAK BAKILMIYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin sağ bekte fazla alternatif olmadığı için Gökhan Gönül'ün satılmasına sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Ancak yapılacak teklifin daha yukarı çıkması durumunda Gökhan Gönül'ün de elden çıkarılabileceği belirtildi. Fulham'ın gelecek cevabı beklediği ve Gökhan Gönül'ün transferi için kapıları sonuna kadar zorlayacağı iddialar arasında.
SICAK BAKILMIYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin sağ bekte fazla alternatif olmadığı için Gökhan Gönül'ün satılmasına sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Ancak yapılacak teklifin daha yukarı çıkması durumunda Gökhan Gönül'ün de elden çıkarılabileceği belirtildi. Fulham'ın gelecek cevabı beklediği ve Gökhan Gönül'ün transferi için kapıları sonuna kadar zorlayacağı iddialar arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.