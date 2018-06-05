EVKUR Yeni Malatyaspor ile geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar'ın Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2019'un Haziran ayında sona erecek olan Sadık Çiftpınar ile kulübü Malatyaspor da sözleşmesini uzatmak istiyor. Göztepe de genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.
Stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki stoperi ile ilgileniyor...
Etiketler: Yeni Malatyaspor , Trabzonspor , Sadık Çiftpınar , Göztepe
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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