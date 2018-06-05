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Stopere yeni aday

, ’un 25 yaşındaki stoperi ile ilgileniyor...

Stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
EVKUR ile geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar'ın Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2019'un Haziran ayında sona erecek olan ile kulübü Malatyaspor da sözleşmesini uzatmak istiyor. Göztepe de genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.
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