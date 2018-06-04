Trezeguet Aslan oluyor

EURO'YA

transferdeilk bombayıpatlatıyor... Sarı-Kırmızılılar,teknik direktör'in gözdesiolan'nin transferikonusunda çokönemli bir adım attı. İkiyönetici,'nın'dakikampında yıldız futbolcuyla görüştü.görüşmede 25 yaşındakiile prensipte anlaşıldığı öğrenildi.'nde oynamayı hedefleyen genç kanat oyuncusununformasını giymeyi çok istediği belirtiliyor.'eödeyerek'nin tapusunu almıştı.yıldızın yeni sözleşmesinde'luk serbest kalma maddesi bulunuyoryönetimi,ile yapılacak anlaşmanın ardından bu parayı ödeyerek transferi bitirmeyi hedefliyor. Serbest kalma maddesinintarihine kadar geçerli olduğu da gelen bilgiler arasında.