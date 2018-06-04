Gerson’la sıcak temas

Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Roma'lı oyuncu Gerson için ilk adımı attı. Sağ kanat ve orta sahanın göbeğinde oynayan Brezilyalı futbolcuyu en az 1 yıl kiralamak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim ilk teklifi yaptı.
ROMA GÖZDEN ÇIKARDI
Yeni sezonda Roma'da oynaması zor olduğu öğrenilen Gerson'un kiralanmasına İtalyan kulübünün sıcak baktığı ortaya çıktı.
SICAK BAKIYOR
Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Gerson'un daha fazla oynama şansı olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
ATALANTA DA ONUN PEŞİNDE
İTALYAN kulüplerinden Atalanta'nın da Gerson'u istediği ve Roma'ya teklif yaptığı belirlendi. Ancak Beşiktaş'ın yaptığı teklifin daha iyi olduğu ve Gerson'un da Atalanta'yı düşünmediği gelen bilgiler arasında
ROMA GÖZDEN ÇIKARDI
Yeni sezonda Roma'da oynaması zor olduğu öğrenilen Gerson'un kiralanmasına İtalyan kulübünün sıcak baktığı ortaya çıktı.
SICAK BAKIYOR
Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Gerson'un daha fazla oynama şansı olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
ATALANTA DA ONUN PEŞİNDE
İTALYAN kulüplerinden Atalanta'nın da Gerson'u istediği ve Roma'ya teklif yaptığı belirlendi. Ancak Beşiktaş'ın yaptığı teklifin daha iyi olduğu ve Gerson'un da Atalanta'yı düşünmediği gelen bilgiler arasında
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