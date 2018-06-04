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’la sıcak temas

, ’u kiralamak için kulübüne ilk teklifi yaptı. Görüşmeler tam gaz sürüyor. yıldızın da Siyah- Beyazlı kulübe sıcak baktığı öne sürüldü

Gerson’la sıcak temas
Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Roma'lı oyuncu Gerson için ilk adımı attı. Sağ kanat ve orta sahanın göbeğinde oynayan Brezilyalı futbolcuyu en az 1 yıl kiralamak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim ilk teklifi yaptı.



ROMA GÖZDEN ÇIKARDI
Yeni sezonda 'da oynaması zor olduğu öğrenilen Gerson'un kiralanmasına kulübünün sıcak baktığı ortaya çıktı.

SICAK BAKIYOR
Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Gerson'un daha fazla oynama şansı olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

ATALANTA DA ONUN PEŞİNDE
İTALYAN kulüplerinden 'nın da Gerson'u istediği ve Roma'ya teklif yaptığı belirlendi. Ancak 'ın yaptığı teklifin daha iyi olduğu ve 'un da Atalanta'yı düşünmediği gelen bilgiler arasında
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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