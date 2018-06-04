Dünya Kupası hazırlıkları yapan Tunus'ta oruçlu futbolcuların iftar çözümü spor gündemine damga vurdu. Portekiz ve Türkiye ile hazırlık maçları yapan Tunuslu futbolcular, oruçlarını ilginç bir şekilde açtılar.
Tunuslu futbolculardan iftar taktiği! Maç esnasında oruçlarını bakın nasıl açmışlar
Hazırlık maçları esnasında oruç tutmayı ihmal etmeyen Tunus Milli Takımı, maç sırasında oruçlarını açmak için ilginç bir yöntem buldu.
Etiketler: Dünya Kupası , Türkiye , Tunus
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