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lu futbolculardan iftar taktiği! Maç esnasında oruçlarını bakın nasıl açmışlar

Hazırlık maçları esnasında oruç tutmayı ihmal etmeyen Milli Takımı, maç sırasında oruçlarını açmak için ilginç bir yöntem buldu.

hazırlıkları yapan 'ta oruçlu futbolcuların iftar çözümü spor gündemine damga vurdu. Portekiz ve ile hazırlık maçları yapan Tunuslu futbolcular, oruçlarını ilginç bir şekilde açtılar.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 10:58
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