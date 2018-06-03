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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkanı 'a tebrik

Cumhurbaşkanı , Spor Kulübü Başkanlığına seçilen 'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ali Koça tebrik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen 'a tebrik telgrafı gönderdi.

GALATASARAY'DAN ALİ KOÇ'A TEBRİK

Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz. Galatasaray Spor Kulübü.

İLK BEŞİKTAŞ KUTLADI

Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."

TFF'DEN ALİ KOÇ'A TEBRİK

(), Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 21:35
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