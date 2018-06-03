Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

GALATASARAY'DAN ALİ KOÇ'A TEBRİK

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz. Galatasaray Spor Kulübü.



İLK BEŞİKTAŞ KUTLADI

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."



TFF'DEN ALİ KOÇ'A TEBRİK

​Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."



