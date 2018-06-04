Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.
F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa etmesi bekleniyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından istifa etmesi bekleniyor.
Etiketler: Aykut Kocaman , Ali Koç , Aziz Yıldırım , Fenerbahçe
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