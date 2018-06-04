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F.Bahçe'de 'ın istifa etmesi bekleniyor

Teknik Direktörü , 'un başkan seçilmesinin ardından istifa etmesi bekleniyor.

'nin teknik direktörü , daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 12:56
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