Yurttan ve dünyadan spor gündemi

EFES'İ ELEYEN TOFAŞ F.BAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU
TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Ligi yarı final serisi dördüncü maçında deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve finale çıktı. Bursa temsilcisi böylelikle Fenerbahçe Doğuş'un finaldeki rakibi oldu. 18 yıl sonra play-off'larda finale yükselen Tofaş, Fenerbahçe ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
GÖZTEPE'NİN HEDEFİ Soner ve Badji
G.Birliği'nden Ahmet Oğuz'la söz kesen, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Günay Güvenç ve Demba Ba'yla vedalaşan Göztepe, Akhisarspor'dan Soner Aydoğdu ve Kayserisporlu Stephane Badji'yi transfer etmek istiyor.
İNGİLİZ DEVİ CHELSEA ZİDANE'IN PEŞİNDE
Real Madrid'den sürpriz bir kararla ayrılan Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Premier Lig kulübü Chelsea'nin gündeminde. Conte ile yollarını ayırmak üzere olan Roman Abramoviç'in Fransız teknik adamla iletişime geçtiği belirtildi. Dünya Kupası'ndan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Zidane'ın Abramoviç'e vereceği cevap merak ediliyor.
MARİA SHARAPOVA 59 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ
Roland Garros tek kadınlar üçüncü turunda Maria Sharapova, Karolina Pliskova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Maç boyunca Çek rakibine göz açtırmayan Rus tenisçi, maçı e 59 dakikada tamamladı. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Fransız Gasguet'yi 3-0 yenerek tur atladı.
CRİSTİANO RONALDO UNİTED'A GERİ DÖNECEK
Ünlü İtalyan hoca Fabio Capello, Sky İtalya'ya önemli açıklamalar yaptı. Capello, Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili olarak "Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönerek yeniden Jose Mourinho'yla çalışmak istediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Bilindiği gibi Ronaldo, vergi kaçakçılığı nedeniyle İspanya'da zor günler geçiriyor.
TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Ligi yarı final serisi dördüncü maçında deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve finale çıktı. Bursa temsilcisi böylelikle Fenerbahçe Doğuş'un finaldeki rakibi oldu. 18 yıl sonra play-off'larda finale yükselen Tofaş, Fenerbahçe ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
GÖZTEPE'NİN HEDEFİ Soner ve Badji
G.Birliği'nden Ahmet Oğuz'la söz kesen, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Günay Güvenç ve Demba Ba'yla vedalaşan Göztepe, Akhisarspor'dan Soner Aydoğdu ve Kayserisporlu Stephane Badji'yi transfer etmek istiyor.
İNGİLİZ DEVİ CHELSEA ZİDANE'IN PEŞİNDE
Real Madrid'den sürpriz bir kararla ayrılan Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Premier Lig kulübü Chelsea'nin gündeminde. Conte ile yollarını ayırmak üzere olan Roman Abramoviç'in Fransız teknik adamla iletişime geçtiği belirtildi. Dünya Kupası'ndan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Zidane'ın Abramoviç'e vereceği cevap merak ediliyor.
MARİA SHARAPOVA 59 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ
Roland Garros tek kadınlar üçüncü turunda Maria Sharapova, Karolina Pliskova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Maç boyunca Çek rakibine göz açtırmayan Rus tenisçi, maçı e 59 dakikada tamamladı. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Fransız Gasguet'yi 3-0 yenerek tur atladı.
CRİSTİANO RONALDO UNİTED'A GERİ DÖNECEK
Ünlü İtalyan hoca Fabio Capello, Sky İtalya'ya önemli açıklamalar yaptı. Capello, Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili olarak "Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönerek yeniden Jose Mourinho'yla çalışmak istediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Bilindiği gibi Ronaldo, vergi kaçakçılığı nedeniyle İspanya'da zor günler geçiriyor.
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