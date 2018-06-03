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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Türkiye Ligi çok kaliteli

'a kancası

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan , yerli ve milli oyuncu sıkıntısını çözmek için ilginç bir yol izleyecek. Sarı-kırmızılılar, 'nin direkt olarak kendilerine satmayacağı konusunda çok konuşulacak bir strateji planlandı.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 08:29
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