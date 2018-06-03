Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, yerli ve milli oyuncu sıkıntısını çözmek için ilginç bir yol izleyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin direkt olarak kendilerine satmayacağı Ozan Tufan konusunda çok konuşulacak bir strateji planlandı.
Ozan Tufan'a Galatasaray kancası
Etiketler: Ozan Tufan , Aziz Yıldırım , Fatih Terim , milli takım , Galatasaray , Fenerbahçe , UEFA , transfer
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