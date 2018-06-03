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Tarihi de sınav molası

Tarihi kongrede sınav molası
Fenerbahçe'nin dün Ülker Stadı'nda gerçekleşen si esnasında Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nın yapılıyor olması nedeniyle oturma bir süre ara verildi. Kongere üyelerinin yaptığı konuşmalar ve tribünlerdeki hareketlilik nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmaması için verilen ara sınavın bitmesiyle son buldu. Bazı öğrenci velileri de stadyum civarındaki okullarda sınav yapılmasına büyük tepki gösterdi.

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