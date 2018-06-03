Fenerbahçe'nin dün Ülker Stadı'nda gerçekleşen kongresi esnasında Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nın yapılıyor olması nedeniyle oturma bir süre ara verildi. Kongere üyelerinin yaptığı konuşmalar ve tribünlerdeki hareketlilik nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmaması için verilen ara sınavın bitmesiyle son buldu. Bazı öğrenci velileri de stadyum civarındaki okullarda sınav yapılmasına büyük tepki gösterdi.
Tarihi kongrede sınav molası
Etiketler: Fenerbahçe , kongre , seçim
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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