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Potada final heyecanı

'nde Doğuş ile arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu.

Potada final heyecanı

'nde play-off final serisinin programı açıklandı.

Yarı finalde oynanan maçların ardından Doğuş ile finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i seride 3-0, TOFAŞ ise 'i 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

Maç programı

5 Haziran Salı:

21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ ( ve Etkinlik)

7 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Haziran Cumartesi:

19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

11 Haziran Pazartesi:

21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

Öte yandan, ilk dört maç sonucunda şampiyon belirlenmezse, gerekirse beşinci müsabaka 13 Haziran Çarşamba günü 'da, altıncı karşılaşma 15 Haziran Cuma günü 'da, yedinci maç da 17 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 18:19
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