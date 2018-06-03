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Katliam gibi : 4 ölü, 2 yaralı!

’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik sında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı!

Edinilen bilgiye Viranşehir - Ceylanpınar karayolunun 5'inci kilometresinde Abdullah G. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Abdulgani Ö. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan Abdullah, Muhammed Eymen, Halime G. ve Abdulgani Ö. olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Ağır yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. da hayatını kaybedenlerin Ceylanpınar nüfusuna kayıtlı oldukları ve aynı ilçede ikamet ettikleri tespit edildi. 4 kişinin cenazesi Ceylanpınar'a getirilerek ilçe belediyesine ait aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildiler.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 16:50
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