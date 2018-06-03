F.Bahçe Olağan Seçimli Kongresi olaylı başladı... Kongre üyeleri konuşurken tribünlerde sürekli olarak homurdanma vardı. Kongre üyelerinin sözleri sürekli olarak kesildi. Kongre üyesi Zeki İzci'nin söyledikleri ise trbünleri karıştırdı. İzci, "Aziz Yıldırım'a bundan sonraki hayatında torunlarıyla güzel bir emeklilik diliyorum" dedi.
VEFA KÜÇÜK SAKİNLEŞTİRDİ
Bu sözler üzerine büyük gerilim yaşandı. Bunun üzerine Divan Başkanı Vefa Küçük olayları sakinleştirmeye çalıştı. Küçük, tepkilere dayanamayarak sert bir çağrı yaptı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
BAŞKANDAN 'YILDIRIM' HAMLE
Başkan adayları konuşurken de gerilim eksik olmadı... Fenerbahçe tarihinin en kritik seçiminde kürsüye çıkan Ali Koç, konuşma yaparken ortalık bir kez daha karıştı. Aziz Yıldırım yerinden kalkarak olayları yatıştırdı.
SAHA KENARI BİR HAYLİ KARIŞTI
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan sonra kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı. Ancak başkan konuşurken kongre üyeleri sürekli olarak laf attı. Saha kenarındaki gerginlik de konuşmalar boyunca devam etti.
Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım da kendisini olayların içinde buldu. Başkan Yıldırım, saha kenarındaki karışıklığı önlemek için yerinden kalkarak saha kenarına indi.
VEFA KÜÇÜK SAKİNLEŞTİRDİ
Bu sözler üzerine büyük gerilim yaşandı. Bunun üzerine Divan Başkanı Vefa Küçük olayları sakinleştirmeye çalıştı. Küçük, tepkilere dayanamayarak sert bir çağrı yaptı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
BAŞKANDAN 'YILDIRIM' HAMLE
Başkan adayları konuşurken de gerilim eksik olmadı... Fenerbahçe tarihinin en kritik seçiminde kürsüye çıkan Ali Koç, konuşma yaparken ortalık bir kez daha karıştı. Aziz Yıldırım yerinden kalkarak olayları yatıştırdı.
SAHA KENARI BİR HAYLİ KARIŞTI
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan sonra kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı. Ancak başkan konuşurken kongre üyeleri sürekli olarak laf attı. Saha kenarındaki gerginlik de konuşmalar boyunca devam etti.
Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım da kendisini olayların içinde buldu. Başkan Yıldırım, saha kenarındaki karışıklığı önlemek için yerinden kalkarak saha kenarına indi.
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