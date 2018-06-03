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İMSAKİYE RAMAZAN
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'de gerginlik

Sarı-Lacivertli kulübün üyeleri konuşurken Ülker Stadı karıştı... ’nin “Aziz beye güzel bir emeklilik diliyorum” demesi sinirleri gerdi. Başkan adaylarından 'un iddialarından sonra tribünler karıştı. Başkan Yıldırım yerinden kalkarak üyelere müdahale etmek zorunda kaldı...

Kadıköyde gerginlik
F.Bahçe Olağan li si olaylı başladı... Kongre üyeleri konuşurken tribünlerde sürekli olarak homurdanma vardı. Kongre üyelerinin sözleri sürekli olarak kesildi. Kongre üyesi Zeki İzci'nin söyledikleri ise trbünleri karıştırdı. İzci, "Aziz Yıldırım'a bundan sonraki hayatında torunlarıyla güzel bir emeklilik diliyorum" dedi.

VEFA KÜÇÜK SAKİNLEŞTİRDİ
Bu sözler üzerine büyük gerilim yaşandı. Bunun üzerine Divan Başkanı Vefa Küçük olayları sakinleştirmeye çalıştı. Küçük, tepkilere dayanamayarak sert bir çağrı yaptı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

BAŞKANDAN 'YILDIRIM' HAMLE
Başkan adayları konuşurken de gerilim eksik olmadı... Fenerbahçe tarihinin en kritik seçiminde kürsüye çıkan , konuşma yaparken ortalık bir kez daha karıştı. yerinden kalkarak olayları yatıştırdı.

SAHA KENARI BİR HAYLİ KARIŞTI
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan sonra kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı. Ancak başkan konuşurken kongre üyeleri sürekli olarak laf attı. kenarındaki gerginlik de konuşmalar boyunca devam etti.



Kongresi'nde Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım da kendisini olayların içinde buldu. Başkan Yıldırım, saha kenarındaki karışıklığı önlemek için yerinden kalkarak saha indi.

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