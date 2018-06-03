G.Saray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Emre Mor'un transferini bitirmek için bugün Celta ve menajeri ile İspanya'da masaya oturacak. Genç yıldızı transfer etmek için tüm şartları zorlayacak Galatasaray Yönetimi, Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Finansal fairplay konusunda hata yapmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, Emre Mor'a yıllık 2 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. İspanya'ya alışmakta zorluk çeken genç yıldız için Celta'nın da kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Emre Mor için kader günü!
G.Saray, yıldız oyuncunun menajeri ve Celta ile bugün İspanya’ad masaya oturuyor. Cimbom, Emre Mor’u kiralık olarak istiyor...
Etiketler: Emre Mor , Fatih Terim , Sarı Kırmızılılar , İspanya , transfer
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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