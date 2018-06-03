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için kader günü!

G.Saray, yıldız oyuncunun menajeri ve Celta ile bugün ’ad masaya oturuyor. Cimbom, ’u kiralık olarak istiyor...

Emre Mor için kader günü!
G.Saray, 'in isteği doğrultusunda Emre Mor'un ini bitirmek için bugün Celta ve menajeri ile İspanya'da masaya oturacak. Genç yıldızı transfer etmek için tüm şartları zorlayacak Galatasaray Yönetimi, 'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Finansal fairplay konusunda hata yapmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, Emre Mor'a yıllık 2 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. 'ya alışmakta zorluk çeken genç yıldız için Celta'nın da kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
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