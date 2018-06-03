İtalyan takımlarının kıskacında olan Beşiktaşlı Tolgay Arslan'a bir talip de İngiltere'den... Roma ve Inter, genç orta saha oyuncusunu transfer etmek için Beşiktaş ile dirsek temasındaydı. Kartal, genç yeteneği için 10 milyon Euro'luk bir talepte bulununca İtalyan ekipleri geri adım atmak zorunda kaldı. İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Cardiff City, Tolgay Arslan'a talip olan bir başka takım. İngiliz ekibinin, Beşiktaş'a 7-8 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı bildirildi.
Cardiff City de Tolgay’ı takipte
Roma ve Inter’den sonra Cardiff City de genç yıldızın peşine düştü
Etiketler: Cardiff City , İngiltere Premier Lig , Tolgay Arslan , Beşiktaş , Kartal
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.