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20 yılda ne yaptı?

Başkanı ’ın 20 yıllık başkanlık döneminde Sarı-Lacivertliler önemli başarılar yaşadı. 6 lig şampiyonluğu kazanan Aziz Yıldırım döneminde Kaanrya, 1 kez de Euroleague şampiyonu oldu

Aziz Yıldırım 20 yılda ne yaptı?
6 sampiyonluk
13 kupa
1 euroleague sampıyonluğu
Voleyboyda dünya ve avrupa sampiyonluğu
50 bin kişilik stat
'de spor salonu
Samandıra can bartu tesisleri
Topuk yaylası ve ankara tesisleri

Fenerbahçe'de 20 yıldır başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım döneminde sadece futbolda değil amatör branşlarda da çok büyük bir başarı elde edildi. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı görev süresi boyunca futbolda 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bunun dışında 3 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve birer Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü. Yıldırım zamanında Fenerbahçe basketbolda 1 kez de Euroleague Şampiyonluğu'nu müzesine götürdü. Aziz Yıldırım döneminde tarihin en büyük tesisleşme hareketi yapıldı. Ayrıca Alex, Van Persie, Anelka, Ortega, Kuyt, Nani başta olmak üzere birçok dünya yıldızı Fenerbahçe'ye transfer edildi.
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