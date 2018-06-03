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'dan Campbell çıkarması

Sarı-Kırmızılı Yönetim, ’le sözleşmesi sona eren 25 yanşıdaki Kosta Rikalı yıldızla görüşmek için önümüzdeki günlerde ’ye hareket edecek... , öncesinde ile söz kesmek istiyor

Aslandan Campbell çıkarması
Bir yandan Emre Mor'un ini sonlandırmak isteyen Galatasaray diğer yandan da Joel Campbell'ın işini bitirmek istiyor. Sarı- Kırmızılı Yönetim, önümüzdeki hafta 25 yaşındaki yıldız oyuncuyla İngiltere'de buluşacak. ile olan sözleşmesi sona eren Kosta Rikalı kanat oyuncusunun şartlarını masaya yatıracak olan Galatasaray, transferi sonlandırmak ya da söz kesmek derdinde... Sarı-Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim de hemen hemen her fırsatta 'ın takıma kazandırılması gerektiğini dile getiriyor. Yönetimle hemen hemen her gün bu Campbell'ı konuşuyor.

DEVLER LİGİ KOZUNU SUNACAK
G.Saray Yönetimi'nin önümüzdeki hafta 'de yapacağı görüşmede, Campbell'a Şampiyonlar Ligi kozunu sunacağı bildirildi. Kosta Rikalı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon 'nde yer alan bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Yönetimin, Ada'daki görüşmede Campbell'a Fatih Terim'in "Seni bu takımda görmek istiyorum" mesajını ileteceği de öğrenildi.
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