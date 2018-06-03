Bir yandan Emre Mor'un transferini sonlandırmak isteyen Galatasaray diğer yandan da Joel Campbell'ın işini bitirmek istiyor. Sarı- Kırmızılı Yönetim, önümüzdeki hafta 25 yaşındaki yıldız oyuncuyla İngiltere'de buluşacak. Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren Kosta Rikalı kanat oyuncusunun şartlarını masaya yatıracak olan Galatasaray, transferi sonlandırmak ya da söz kesmek derdinde... Sarı-Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim de hemen hemen her fırsatta Joel Campbell'ın takıma kazandırılması gerektiğini dile getiriyor. Yönetimle hemen hemen her gün bu Campbell'ı konuşuyor.
DEVLER LİGİ KOZUNU SUNACAK
G.Saray Yönetimi'nin önümüzdeki hafta İngiltere'de yapacağı görüşmede, Campbell'a Şampiyonlar Ligi kozunu sunacağı bildirildi. Kosta Rikalı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Yönetimin, Ada'daki görüşmede Campbell'a Fatih Terim'in "Seni bu takımda görmek istiyorum" mesajını ileteceği de öğrenildi.
DEVLER LİGİ KOZUNU SUNACAK
G.Saray Yönetimi'nin önümüzdeki hafta İngiltere'de yapacağı görüşmede, Campbell'a Şampiyonlar Ligi kozunu sunacağı bildirildi. Kosta Rikalı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti. Yönetimin, Ada'daki görüşmede Campbell'a Fatih Terim'in "Seni bu takımda görmek istiyorum" mesajını ileteceği de öğrenildi.
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