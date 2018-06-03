Fenerbahçe'de gerçekleşen kongrede 2018 bütçesi oylamaya sunuldu. Bütçe Genel Kurul üyeleri tarafından kabul edilirken yönetim ve denetim kurulu da oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı-Lacivertli kulüpte bugün yapılacak seçim öncesinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında 2018 bütçesi Genel Kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Fenerbahçeli yöneticilerden Ozan Balaban'ın okuduğu bütçede toplam gelir 567 milyon 449 bin 200 TL olarak hesaplanırken toplamgelir de yine 567 milyon 449 bin 200 TL olarak açıklandı. Açıklanan bu bütçe Genel Kurul üyeleri tarafından kabul edildi. Bütçenin ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası onaylandı. Yönetim ve Denetim Kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.
567 milyonluk bütçe kabul edildi
Fenerbahçe’nin 2018 bütçesi kabul edildi. Bütçede toplam gelir 567 milyon 449 bin 200 TL olarak hesaplandı. Ardından oylamada 2018 bütçesi ibra edildi
Etiketler: Fenerbahçe , Genel Kurul , TL , seçim , kongre
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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