Yurttan ve dünyadan spor gündemi

EGEMEN VE MEHMET İLE YOLLARINI AYIRDILAR
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren tecrübeli futbolcuları Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu. Mehmet Batdal sona eren sezonda Osmanlıspor'da kiralık oynamıştı.
TOFAŞ'I YENEN A. EFES SERİYİ 2-1'E GETİRDİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Tofaş'ı 94-88 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Anadolu Efes'te McCollum 34 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Serinin 4. maçı yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Tofaş kazanırsa finale yükselecek. Efes kazanırsa seri 5. maça uzayacak.
FENERBAHÇE DOĞUŞ FİNAL İÇİN SAHADA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Banvit ile Fenerbahçe Doğuş bugün karşı karşıya gelecek. Bandırma'daki Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe, bugünkü maçı kazandığı taktirde adını finale yazdıracak. Sarı-Lacivertliler, oynadığı iki maçı da uzatmalarda kazanmıştı.
İTALYA'DA EN İYİ GENÇ OYUNCU CENGİZ ÜNDER
İtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarlarca belirlenen sezonun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü. Cengiz, Roma'nın internet sitesi üzerinden yapılan oylamada 2017-18 sezonunun genç oyuncusu seçildi. Cengiz'in 7 bin 500 oy alarak birinci olduğu ankette, Lorenzo Pellegrini ikinciliği elde etti.
GÖZTEPE'DE SABRİ'NİN YERİNE AHMET OĞUZ
Sabri Sarıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Göztepe, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 25 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlayan yönetimin, Gençlerbirliği'nin istediği 1 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren tecrübeli futbolcuları Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu. Mehmet Batdal sona eren sezonda Osmanlıspor'da kiralık oynamıştı.
TOFAŞ'I YENEN A. EFES SERİYİ 2-1'E GETİRDİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Tofaş'ı 94-88 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Anadolu Efes'te McCollum 34 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Serinin 4. maçı yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Tofaş kazanırsa finale yükselecek. Efes kazanırsa seri 5. maça uzayacak.
FENERBAHÇE DOĞUŞ FİNAL İÇİN SAHADA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Banvit ile Fenerbahçe Doğuş bugün karşı karşıya gelecek. Bandırma'daki Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe, bugünkü maçı kazandığı taktirde adını finale yazdıracak. Sarı-Lacivertliler, oynadığı iki maçı da uzatmalarda kazanmıştı.
İTALYA'DA EN İYİ GENÇ OYUNCU CENGİZ ÜNDER
İtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarlarca belirlenen sezonun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü. Cengiz, Roma'nın internet sitesi üzerinden yapılan oylamada 2017-18 sezonunun genç oyuncusu seçildi. Cengiz'in 7 bin 500 oy alarak birinci olduğu ankette, Lorenzo Pellegrini ikinciliği elde etti.
GÖZTEPE'DE SABRİ'NİN YERİNE AHMET OĞUZ
Sabri Sarıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Göztepe, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 25 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlayan yönetimin, Gençlerbirliği'nin istediği 1 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.
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