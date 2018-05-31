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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Dünya futbolunu sarsan gelişme

'e geri dönüyor!

, teknik direktörlüğünü 'nın yaptığı ekibi Shanghai ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Demba Ba, yıllık 8 milyon euro garanti ücret alacak.

Demba Badan 3 yıllık imza! Dudak uçuklatan rakam

Geçen sezonun ikinci yarısında forması giyen , 'e dönüyor.

33 yaşındaki futbolcu, Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Ba yapacağı sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon Euro ücret alacak.

Yeni sezon öncesi 'ın da gündemine gelen Demba Ba, siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadı. Çin ekibini 'nin eski teknik direktörlerinden yapıyor.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 19:18
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