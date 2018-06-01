NBA Finalleri'nde Houston Rockets'ı eleyerek Batı Konferansı şampiyonu olan Golden State Warriors ile Doğu'da Boston Celtics'i safdışı bırakarak şampiyon olan Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi.

Büyük bir çekişmeyle başlayan maçın ilk periyodunu Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors karşısında 30-29 önde tamamladı.

Çekişme ikinci periyotta da devam ederken takımlar devre arasına 56-56 eşitlikle girdi.

3. periyotta bir adım önce çıkan Warriors, rakibini 22 sayıda tutarken son çeyreğe 6 sayı farkla girdi. Lebron James takımını ayakta tutarken maçın son 23 saniyesine 106-106 beraberlikle girildi.

Takımı Cleveland 107-106 gerideyken maçın bitimine 4.7 saniye Klay Thompson'un yaptığı faul ile serbest atış çizgisine giden George Hill ilk atışını sayıya çevirirken, ikinci atışını kaçırdı.

Maçın bitimine 4.7 saniye kala hücum ribaundunu alan JR Smith, basketbol için uzun sayılabilecek bu sürede topu kötü kullanınca Cleveland Cavaliers öne geçme şansını kullanamadı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada rakibine 17-7 üstünlük sağlayan Golden State Warriors maçı 124-114 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti.

Cleveland Cavaliers'ta 48 dakika sahada kalan Lebron James'in 51 sayı 8 ribaunt 8 asistlik performansı galibiyete yeterli olmadı.

Golden State Warriors'ta ise Kevin Durant 26, Stephan Curry 29 ve Klay Thompson 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Seride ikinci maç 4 Haziran Pazartesi günü Türkiye saati ile 03.00'da yine Golden State Warriors'ın sahasında oynanacak.