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futbola aşık bir ülke

’ın İspanyol golcüsü , ’nin Euro 2024 adaylığına destek vererek, “Türkiye futbola aşık bir ülke” dedi

Türkiye futbola aşık bir ülke
Kara Kartal'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'dan alkışlanacak hareket... Tecrübeli oyuncu, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına destek vererek, "Türkiye futbola aşık bir ülke" ifadelerini kullandı. İspanyol golcü, "'de sokakta dolaştığım zaman insanların pozitif iletişimi ve hoş davranışları ailemin ve benim hoşuma gidiyor. Sezon boyunca oynadığım bütün stadlarda büyük keyif aldım" şeklinde konuştu.
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