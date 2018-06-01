Kara Kartal'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'dan alkışlanacak hareket... Tecrübeli oyuncu, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına destek vererek, "Türkiye futbola aşık bir ülke" ifadelerini kullandı. İspanyol golcü, "Türkiye'de sokakta dolaştığım zaman insanların pozitif iletişimi ve hoş davranışları ailemin ve benim hoşuma gidiyor. Sezon boyunca oynadığım bütün stadlarda büyük keyif aldım" şeklinde konuştu.
Türkiye futbola aşık bir ülke
Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Negredo, Türkiye’nin Euro 2024 adaylığına destek vererek, “Türkiye futbola aşık bir ülke” dedi
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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