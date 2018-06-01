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Trabzon’da değişim başlıyor

Karadeniz Fırtınası’nda teknik direktörlüğe getirildikten sonra, yüksek maaşlı oyunculardan indirim istenecek. Transferler ise 1 Temmuz'a kadar bitirilecek...

Trabzon’da değişim başlıyor
Trabzonspor'da değişimin startı verildi. Teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturtan Bordo-Mavili Yönetim, yüksek maaş alan oyunculardan indirime gitmesini isteyecek. Sonrasında ise takımda kalacak ve gidicek isimler belirlenecek. Ardından da transferin startı verilecek.

İSİMLER BELİRLENDİ
Yönetim, 1 Temmuz'a kadar transferi bitirmek istiyor. Karadeniz ekibinin transfer listesinde Musa Çağıran, Uğur Çiftçi, Aminu Umar, Da Silva gibi isimler bulunuyor. Elden çıkacak oyunculara göre transfer sayısı artabilir.

FUTBOLCULARA MESAJ VERDİ!
Ünal Karaman, "Trabzonspor'da kimsenin işi kıyısından köşesinden tutmasına müsaade etmem. Böyle ucundan tutayım falan böyle bir dünya yok" dedi.
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