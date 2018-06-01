Trabzon’da değişim başlıyor

Trabzonspor'da değişimin startı verildi. Teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturtan Bordo-Mavili Yönetim, yüksek maaş alan oyunculardan indirime gitmesini isteyecek. Sonrasında ise takımda kalacak ve gidicek isimler belirlenecek. Ardından da transferin startı verilecek.
İSİMLER BELİRLENDİ
Trabzonspor Yönetim, 1 Temmuz'a kadar transferi bitirmek istiyor. Karadeniz ekibinin transfer listesinde Musa Çağıran, Uğur Çiftçi, Aminu Umar, Da Silva gibi isimler bulunuyor. Elden çıkacak oyunculara göre transfer sayısı artabilir.
FUTBOLCULARA MESAJ VERDİ!
Ünal Karaman, "Trabzonspor'da kimsenin işi kıyısından köşesinden tutmasına müsaade etmem. Böyle ucundan tutayım falan böyle bir dünya yok" dedi.
İSİMLER BELİRLENDİ
Trabzonspor Yönetim, 1 Temmuz'a kadar transferi bitirmek istiyor. Karadeniz ekibinin transfer listesinde Musa Çağıran, Uğur Çiftçi, Aminu Umar, Da Silva gibi isimler bulunuyor. Elden çıkacak oyunculara göre transfer sayısı artabilir.
FUTBOLCULARA MESAJ VERDİ!
Ünal Karaman, "Trabzonspor'da kimsenin işi kıyısından köşesinden tutmasına müsaade etmem. Böyle ucundan tutayım falan böyle bir dünya yok" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.