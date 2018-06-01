Kartal'ın sürprizi Thomasson

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ekonomik olarak küçülmeye gideceklerini söylemişti. Transferde ince eleyip sık dokuyan Kara Kartal, orta sahaya Nantes ile sözleyşmesi sona eren Adrien Thomasson'u düşünüyor. 24 yaşındaki oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor.



MENAJERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genç yıldız için teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını aldı. Orman'ın önümüzdeki günlerde Thomasson'un menajeri ile bir araya gelip transferi şekillendirmesi bekleniyor.



38 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST ÜRETTİ

Atiba ile henüz sözleşme imzalamayan Beşiktaş, Thomasson ile orta sahasını güçlendirmek istiyor. Genç Fransız, geride kalan sezonda 38 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı.