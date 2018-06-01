Suudi Arabistan takımı Al Wahda, Emre Çolak'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.
Bir süredir Beşiktaş ile ismi anılan Deportivo La Coruna'nın milli futbolcusu Emre Çolak, Al Wahda'ya transfer oldu.
Emre Çolak Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına transfer oldu
Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, takımının küme düşmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına transfer oldu.
Suudi Arabistan takımı Al Wahda, Emre Çolak'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.
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