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Feda yok veda var

Yönetimi; , Love, Lens, Vida gibi isimlerden feda istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Yıldız isimler satış listesine konacak

Feda yok veda var
Beşiktaş ikinci feda sezonuna başlayacağını açıkladı. Yönetim, 250 milyon TL'yi bulan futbolcu maaşlarını 150 milyon TL'ye çekmek için harekete geçti. Ancak yıldız oyuncularla görüşen Siyah-Beyazlı Yönetim olumsuz yanıt aldı. Alvaro Negredo, Vagner Love, Jeremain Lens, Domagoj Vida ile görüşen yönetim bu oyunculardan indirim istedi ama red cevabı aldı. Bunun üzerine Başkanı Fikret Orman, bu oyuncularla yolları ayırma kararı aldı. Eğer bu isimlere cazip bir teklif gelirse satılacak. Özellikle Negredo, Lens ve Love'ın performansından memnun olmayan yönetimin bu 3 ismi elden çıkarması bekleniyor.
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