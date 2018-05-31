İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane düzenlediği baısn toplantısında istifa ettiğini açıklayarak büyük bir sürprize imza attı.

2016 Ocak ayından beri Real Madrid'i çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz hafta Liverpool'u 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

Real Madrid, Fransız teknik adam yönetiminde üst üste 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken Zidane bunu başaran ilk teknik direktör olma unvanına sahip oldu.

Real Madrid'in başında 149 maça çıkan ve 104 galibiyet elde eden Zidane, bir La Liga, iki UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir de İspanya Süper Kupası kazanmayı başardı.

İşte tecrübeli çalıştırıcının ayrılık sözleri:

"Herkes için en doğru an buydu. Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli. 3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu. Real Madrid'in daha fazlasını kazanmak için değişime ihtiyacı var. Gelecek sezon burada olmayacağım. Real Madrid ve başkan Florentino Perez'i gerçekten çok seviyorum"

"BİRÇOK KİŞİ İÇİN MANTIKLI DEĞİL AMA…"

"Tabii ki daha sonrasında yine görüşeceğiz. Madrid bana birçok şey verdi ve burada olmaya devam edeceğim. Birçok kişi için mantıklı bir karar değil ama benim için değişiklik vakti geldi. Oyunculara da teşekkür eden Zidane, "Oyuncuların da değişime ihtiyacı var. Hepsine teşekkür ediyorum çünkü bu kulübün tarihine yakışır şekilde sahada mücadele ettiler. Onlar ve teknik heyet bu kararın bana ait olduğunu biliyorlar. Kaptanlarla da birazdan konuşacağım."

BAŞKAN PEREZ: ONU İKNA ETMEYİ ÇOK İSTERDİM AMA…

Zidane'ın ardından basın toplantısında söz alan Real Madrid Başkanı Perez ise, "Bir Avrupa Kupası kazandıktan sonra bu beklenmedik bir karar gibi görülebilir. Ancak sadece karara saygı gösterebiliriz. Kararı duyunca şaşırdım ve onu ikna etmeyi çok isterdim ama onun nasıl biri olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun bir veda olmadığını dile getiren Perez, "Yaptıkları için ve Real Madrid'de geçirdiği yıllar için ona çok teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil, yakında görüşeceğiz. Ama molaya ihtiyacı varsa o bunu hak ediyor." dedi.