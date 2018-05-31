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  1. Beşiktaş transferi resmen açıkladı

'tan seçimlerinde 'a tam destek

Sabah Gazetesi'nin duayen yazarlarından , hafta sonu yapılacak olan başkanlık seçimlerinde 'ı desteklediğini açıkladı.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 13:00
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