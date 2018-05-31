Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı.
Galatasaray taraftarı olarak görüşlerini açıklayan Uluç, köşesinde şunları yazdı;
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı.
Galatasaray taraftarı olarak görüşlerini açıklayan Uluç, köşesinde şunları yazdı;
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