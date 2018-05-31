Yurttan ve dünyadan spor gündemi

TAMER TUNA 1 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
SPOR Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna, daha önce 2014-2015 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
MİLLİ TAKIMIMIZ FİLEDE SLOVENYA'YI RAHAT GEÇTİ
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'yı 25-22, 25-15, 25-19 'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla grupta dördüncü müsabakasını da kazanan ay-yıldızlı takım, zirvedeki yerini korumayı başardı.
GÖZTEPE'DE SABRİ VE SELÇUK'LA YOLLAR AYRILDI
Teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getine Göztepe'de takımın geçen sezon kaptanlığını üstlenen tecrübeli futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı. Bu isimlere ek olarak yedek kaleci Günay Güvenç de gönderildi. Göztepe'nin kadroda gençleşmeye gitmek için Sabri ve Selçuk'la ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
SPOR Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna, daha önce 2014-2015 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
MİLLİ TAKIMIMIZ FİLEDE SLOVENYA'YI RAHAT GEÇTİ
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'yı 25-22, 25-15, 25-19 'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla grupta dördüncü müsabakasını da kazanan ay-yıldızlı takım, zirvedeki yerini korumayı başardı.
GÖZTEPE'DE SABRİ VE SELÇUK'LA YOLLAR AYRILDI
Teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getine Göztepe'de takımın geçen sezon kaptanlığını üstlenen tecrübeli futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı. Bu isimlere ek olarak yedek kaleci Günay Güvenç de gönderildi. Göztepe'nin kadroda gençleşmeye gitmek için Sabri ve Selçuk'la ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
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