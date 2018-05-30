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Son dakika: Salah 'nda forma giyecek

Mısır Futbol Federasyonu, tedavisi devam eden 'ın üç hafta içinde sahalara dönmesinin beklendiğini açıkladı

Flaş Salah açıklaması! Dünya Kupasında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları final maçında sakatlanan Liverpool'un Mısırlı yıldızı , 2018 'nda forma giyecek.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelede omzundan sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun üç hafta sonra sahalara dönmesinin beklendiği kaydedildi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin Uruguay ile 15 Haziran'da yapacağı ilk grup maçında Salah'ın takımdaki yerini alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi , 25 Haziran'da da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 19:49
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