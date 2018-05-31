Galatasaray'dan sürpriz girişim... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, bir yandan Nagatomo, Denayer gibi isimleri elinde tutmak isterken bir yandan da 8 numara açığını kapatmanın planlarını yapıyor.
Galatasaray'dan sürpriz girişim... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, bir yandan Nagatomo, Denayer gibi isimleri elinde tutmak isterken bir yandan da 8 numara açığını kapatmanın planlarını yapıyor.
Etiketler: oğuzhan özyakup , Fatih Terim , Lokomotiv Moskova , Beşiktaş , Galatasaray
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