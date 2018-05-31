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İMSAKİYE RAMAZAN
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'dan sürpriz girişim... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, bir yandan Nagatomo, Denayer gibi isimleri elinde tutmak isterken bir yandan da 8 numara açığını kapatmanın planlarını yapıyor.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 04:23
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