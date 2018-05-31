Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti

yönetimininformasını giyen'nin abisini'a çağırması büyük heyecan yarattı... Sarı- Kırmızılı taraftarlar,yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmaya başladı.'nin dün'dan paylaştığı fotoğrafın altına binlerce "" mesajı gönderildi. Milli takım kampında yer alan yıldız futbolcu şu ana kadar transferiyle ilgili sorular sorulara yanıt vermedi.