GALATASARAY yönetiminin Stoke City formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin abisini İstanbul'a çağırması büyük heyecan yarattı... Sarı- Kırmızılı taraftarlar, İsviçreli yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Shaqiri'nin dün Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına binlerce "Come to Galatasaray" mesajı gönderildi. Milli takım kampında yer alan yıldız futbolcu şu ana kadar transferiyle ilgili sorular sorulara yanıt vermedi.
Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
İsviçreli yıldızın Instagram’dan paylaştığı resim “Come to Galatasaray” mesajlarıyla adeta yağmura tutuldu...
Etiketler: Stoke City , Xherdan Shaqiri , Galatasaray , Instagram , İstanbul
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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