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Shakhtar operasyonu

, ile sözleşmesi sona eren ve ’ın ini bitirmekte oldukça kararlı. İki yıldız için şartlar zorlanacak

Shakhtar operasyonu
de vites artırdı... Siyah-Beyazlılar, ile sözleşmeleri sona eren Brezilyalı Bernard Duarte ve golcü Facundo Ferreyra'nın transferini bitirmekte kararlı. Önümüzdeki sezon ekonomik olarak küçülmeye gidecek Beşiktaş, bu iki isim için şartları zorlayacak.

ŞENOL HOCA DA ÇOK İSTİYOR
Kartal, önümüzdeki günlerde Bernard ve Ferreyra'nın menajerleri ile görüşecek. İki yıldızın şartlarını göre hareket edecek olan Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'in istediği oyuncuları bitirmeye çalışacak...



TAKIMIN YENİ BEYNİ OLACAK
10 numara pozisyonunda oynayan Brezilyalı Bernard, Talisca'nın takımdan ayrılması sonrası 'ın yeni beyni olacak... 25 yaşındaki Sambacı yıldız geçtiğimiz sezon 29 maçta 10 gol attı.

KARTAL ACELE ETMEK ZORUNDA
Ferreyra ise geçtiğimiz sezon 42 maçta 29 gol kaydetti. İki yıldızı da Avrupa'nın önemli kulüpleri transfer etmek istiyor. Beşiktaş, ve Ferreyra'nın transferini 15 gün içinde sonuçlandırma peşinde.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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