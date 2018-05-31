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Lichtsteiner’de sert rakip

’ın etmek istediği yıldıza İngiliz devi de talip oldu...

Lichtsteiner’de sert rakip
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu tecrübeli sağ bek Stephan Lichtsteiner'e Arsenal'in de talip olduğu yazıldı... Bilindiği gibi İsviçreli yıldıza Alman ekibi Borussia Dortmund ve Çin ekipleri de teklifinde bulunmuştu.

YENİ BİR GÖRÜŞME DAHA
Stephan Lichtsteiner geçtiğimiz günlerde transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'e kesinlikle gitmek istemiyorum... Daha çok para kazanmaya ihtiyacım yok. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerde futbol oynamaya devam etmek istiyorum.. İstediğim bu" demişti... Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde 34 yaşındaki oyuncuyla tekrar masaya oturması bekleniyor.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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