Lichtsteiner’de sert rakip

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu İsviçreli tecrübeli sağ bek Stephan Lichtsteiner'e Arsenal'in de talip olduğu yazıldı... Bilindiği gibi İsviçreli yıldıza Alman ekibi Borussia Dortmund ve Çin ekipleri de transfer teklifinde bulunmuştu.
YENİ BİR GÖRÜŞME DAHA
Stephan Lichtsteiner geçtiğimiz günlerde transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'e kesinlikle gitmek istemiyorum... Daha çok para kazanmaya ihtiyacım yok. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerde futbol oynamaya devam etmek istiyorum.. İstediğim bu" demişti... Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde 34 yaşındaki oyuncuyla tekrar masaya oturması bekleniyor.
YENİ BİR GÖRÜŞME DAHA
Stephan Lichtsteiner geçtiğimiz günlerde transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'e kesinlikle gitmek istemiyorum... Daha çok para kazanmaya ihtiyacım yok. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerde futbol oynamaya devam etmek istiyorum.. İstediğim bu" demişti... Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde 34 yaşındaki oyuncuyla tekrar masaya oturması bekleniyor.
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