Kartal’dan yerli harekatı

Önümüzdeki sezon kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Beşiktaş, gözünü üç milli yıldıza dikti. Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba, Osmanlıspor'un başarılı kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Kayserispor'un orta saha oyuncusu Deniz Türüç var.
AKBABA 5 MİLYON EURO
Beşiktaş yönetimi, bu üç futbolcu için de harekete geçti. Alanyaspor'un Emre Akbaba için 5 milyon Euro istediği öğrenilirken, Kartal transferi para+takas formülü ile bitirmek istiyor. Serdar ve Deniz için de kulüpleri ile görüşmeler hızlı bir şekilde sürüyor.
AKBABA 5 MİLYON EURO
Beşiktaş yönetimi, bu üç futbolcu için de harekete geçti. Alanyaspor'un Emre Akbaba için 5 milyon Euro istediği öğrenilirken, Kartal transferi para+takas formülü ile bitirmek istiyor. Serdar ve Deniz için de kulüpleri ile görüşmeler hızlı bir şekilde sürüyor.
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