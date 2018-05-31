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’dan yerli harekatı

Yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen , Alanya’dan , Osmanlı’dan ve Kayseri’den için harekete geçti...

Kartal’dan yerli harekatı
Önümüzdeki sezon kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen , gözünü üç milli yıldıza dikti. Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde 'un 10 numarası Emre Akbaba, Osmanlıspor'un başarılı kanat oyuncusu Serdar Gürler ve 'un orta saha oyuncusu Deniz Türüç var.

AKBABA 5 MİLYON EURO
Beşiktaş yönetimi, bu üç futbolcu için de harekete geçti. Alanyaspor'un Emre Akbaba için 5 milyon Euro istediği öğrenilirken, transferi para+takas formülü ile bitirmek istiyor. Serdar ve Deniz için de kulüpleri ile görüşmeler hızlı bir şekilde sürüyor.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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