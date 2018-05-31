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de Souza farkı

Brezilyalı yıldız son 3 sezonda 134 maçta forma giyerek ligin en istikrarlı yabancısı oldu. ’i 127 maçla takip etti.

Josef de Souza farkı
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'nin en çok alkış alan isimlerinden biri olan de Souza'nın başarısı istatistiklere de yansıdı...

Son 3 sezonda 134 resmi maçta forma giyen Brezilyalı ön libero, ligimizin en istikrarlı yabancı futbolcusu oldu. Josef'i 127 maçla Başakşehir'in Boşnak kanat oyuncusu takip ediyor. Galatasaray kaptanı son 3 sezonda 121, Beşiktaşlı 119, ise 118 resmi maçta ter döktü ve ilk 5 sıra içinde yer aldı.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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