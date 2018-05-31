Josef de Souza farkı

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'nin en çok alkış alan isimlerinden biri olan Josef de Souza'nın başarısı istatistiklere de yansıdı...
Son 3 sezonda 134 resmi maçta forma giyen Brezilyalı ön libero, ligimizin en istikrarlı yabancı futbolcusu oldu. Josef'i 127 maçla Başakşehir'in Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca takip ediyor. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera son 3 sezonda 121, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma 119, Atiba Hutchinson ise 118 resmi maçta ter döktü ve ilk 5 sıra içinde yer aldı.
Son 3 sezonda 134 resmi maçta forma giyen Brezilyalı ön libero, ligimizin en istikrarlı yabancı futbolcusu oldu. Josef'i 127 maçla Başakşehir'in Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca takip ediyor. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera son 3 sezonda 121, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma 119, Atiba Hutchinson ise 118 resmi maçta ter döktü ve ilk 5 sıra içinde yer aldı.
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