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transferini KAP'a bildirdi

Sırp oyuncusu 'in 4,5 milyon euro karşılığında Guangzhou'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.


Siyah Beyazlı kulüp transferle ilgili ilk resmi açıklamayı KAP'a yaptı. Yapılan açıklamada 'in Çin kulübü Guangzhou'ya transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.

Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 12:26
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