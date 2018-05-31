



Siyah Beyazlı kulüp transferle ilgili ilk resmi açıklamayı KAP'a yaptı. Yapılan açıklamada Dusko Tosic'in Çin kulübü Guangzhou'ya transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;



Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.

Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.