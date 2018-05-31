Trabzon'da Ünal Karaman dönemi... Karaman, Trabzonspor'un önümüzdeki sezonki hocası oldu. Bordo-Mavililer'in yeni hocası, "Başarıyı da acıyı da hep beraber yaşayacağız. Bu çatının, bu şehre değer katan camianın parçasıyız. Eksik olan bir yeri bu camiada tamamlamaya geldik. Taraftarıyla bu camia güzel. İnşallah güç birliği oluşturacağız ve camiamızı hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" dedi.
Başarıyı da acıyı da birlikte yaşayacağız
Ünal Karaman 1 yıllık imzayı att ı ve duygusal bir konuşma yaptı
Etiketler: Trabzonspor , Ünal Karaman , Başarıyı
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.