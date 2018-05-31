;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Öze değil ama eskiye dönüş
  2. Flaş Salah açıklaması! Dünya Kupası'nda...

da acıyı da birlikte yaşayacağız

1 yıllık imzayı att ı ve duygusal bir konuşma yaptı

Başarıyı da acıyı da birlikte yaşayacağız
Trabzon'da dönemi... Karaman, 'un önümüzdeki sezonki hocası oldu. Bordo-Mavililer'in yeni hocası, " da acıyı da hep beraber yaşayacağız. Bu çatının, bu şehre değer katan camianın parçasıyız. Eksik olan bir yeri bu camiada tamamlamaya geldik. Taraftarıyla bu camia güzel. İnşallah güç birliği oluşturacağız ve camiamızı hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" dedi.
Etiketler: , ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ